Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Türkiye'nin En Büyük Hastanesini Sancaktepe'ye Yapıyoruz

Binali Yıldırım: Türkiye'nin En Büyük Hastanesini Sancaktepe'ye Yapıyoruz

42 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 4 bin 200 yatak kapasiteli Türkiye'nin en büyük hastanesinin Sancaktepe'ye yapılacağını söyledi.

Binali Yıldırım: Türkiye'nin En Büyük Hastanesini Sancaktepe'ye Yapıyoruz, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 4 bin 200 yatak kapasiteli Türkiye'nin en büyük hastanesinin Sancaktepe'ye yapılacağını söyledi.

 

Yerel seçim çalışmalarına Sancaktepe'de devam eden  Binali Yıldırım, Osmangazi Mahallesi'nde vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Dün 7 Ağustos 2016'daki Yenikapı ruhunu tekrar canlandırdık. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ile birlikte İstanbul muhteşem bir mitingi gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı esasında 15 Temmuz gecesi kuruldu. O gece alçak FETÖ, devletin tankını, uçağını, çalarak namlularını millete doğrulttuğunda, Cumhurbaşkanımızdan sonra beni arayan Devlet Bahçeli olmuştur." dedi.

 

"YEREL YÖNETİMLERİ CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA TAŞIYACAK KADROLARI SEÇECEĞİZ"

 

Yıldırım, "Pazar gününe 6 gün var. 6 gün sonra sandığa gidiyoruz. İnşallah, buradan da gelecek 5 yıl için şehirlerimizi, yerel yönetimleri, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına taşıyacak kadroları seçeceğiz. Müjdelenmiş şehir İstanbul, Fatih'in fethettiği, Mimar Sinan'ın süslediği, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman gemilerini göstererek 'Geldikleri gibi giderler' diyerek işgalden kurtardığı, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın susuzluktan, çamurdan, çukurdan, hava kirliliğinden kurtardığı İstanbul,  hazır mısın?" diye konuştu.

Sancaktepe ile ilgili projeleri de anlatan Yıldırım, "İlk iş metro Sancaktepe'ye geliyor. Daha sonra da Sultanbeyli'ye. Bir güzel projemiz daha var burası için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir şubesini de Sancaktepe'ye kuruyoruz. Akıllı şehir, Akıllı İstanbul Yönetim Merkezi de Sancaktepe'de olacak. Türkiye'nin en büyük hastanesini de Sancaktepe'ye yapıyoruz. 4 bin 200 yatak kapasiteli. 15 bin Sancaktepeli kardeşimiz iş sahibi olacak. Akıllı Şehir Merkezi'nde binlerce kardeşimiz çalışacak" diye konuştu.

Konuşması sırasında bir grup genç Yıldırım'a, "Alparslan Türkeş Kültür Merkezi" diye seslendi. Binali Yıldırım da gençlere, "Gençler merak etmeyin, o işin en kolayı. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek cevap verdi.

Yıldırım daha sonra Sancaktepe Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. - Meriç

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:59 Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Binali Yıldırım, Sancaktepe, Güncel
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