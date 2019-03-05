Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Tuzla'da Gıda Üssü Kuracağız, İstanbul'a Buradan Dağıtılacak

Binali Yıldırım: Tuzla'da Gıda Üssü Kuracağız, İstanbul'a Buradan Dağıtılacak

1 saat önce

- Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen miting AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen miting
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla AK Parti İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:43 Kaynak: AA

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