Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti

Binali Yıldırım Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti

3 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesi'nde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti.

Binali Yıldırım Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesi'nde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti. Pazar müşterileri ve esnaf Binali Yıldırım'a ilgi gösterirken onunla fotoğraf çektirdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:42 Kaynak: DHA
İstanbul, Tuzla, Binali Yıldırım, Güncel
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