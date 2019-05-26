Binali Yıldırım Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesi'nde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:42 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Tuzla
'da Postane Mahallesi'nde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti. Pazar müşterileri ve esnaf Binali Yıldırım'a ilgi gösterirken onunla fotoğraf çektirdi.
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