Binali Yıldırım: "(Uber) Her Türlü Korsan Faaliyet Bizim İçin Hedeftir ve Mücadele Edeceğiz.
16 dakika önce
Binali Yıldırım: "(Uber) Her türlü korsan faaliyet bizim için hedeftir ve mücadele edeceğiz.
Binali Yıldırım
: "(Uber
) Her türlü korsan faaliyet bizim için hedeftir ve mücadele edeceğiz. Taksilerin hakkını hiçbir bedel ödemeden kullanmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:30 Kaynak: AA
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