Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "(Uber) Her Türlü Korsan Faaliyet Bizim İçin Hedeftir ve Mücadele Edeceğiz.

Binali Yıldırım: "(Uber) Her Türlü Korsan Faaliyet Bizim İçin Hedeftir ve Mücadele Edeceğiz.

16 dakika önce

Binali Yıldırım: "(Uber) Her türlü korsan faaliyet bizim için hedeftir ve mücadele edeceğiz.

Binali Yıldırım:
Binali Yıldırım: "(Uber) Her türlü korsan faaliyet bizim için hedeftir ve mücadele edeceğiz. Taksilerin hakkını hiçbir bedel ödemeden kullanmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:30 Kaynak: AA

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