Binali Yıldırım: "Ulaşım benim işim Türkiye'de hallettik, İstanbul'da da hallederim"
28 dakika önce
- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması KASTAMONU - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:42 Kaynak: AA
- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması KASTAMONU - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
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