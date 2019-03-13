Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresinde Konuştu

Binali Yıldırım Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresinde Konuştu

2 saat önce

İstanbul -BİNALİ YILDIRIM ULUSLARARASI DÜNYA AKILLI ŞEHİRLER KONGRESİNDE KONUŞTU (ek görüntü)(Tür: İstanbul)

İstanbul -BİNALİ YILDIRIM ULUSLARARASI DÜNYA AKILLI ŞEHİRLER KONGRESİNDE KONUŞTU (ek görüntü)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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