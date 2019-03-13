Binali Yıldırım Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresinde Konuştu
2 saat önce
İstanbul -BİNALİ YILDIRIM ULUSLARARASI DÜNYA AKILLI ŞEHİRLER KONGRESİNDE KONUŞTU (ek görüntü)(Tür: İstanbul)
İstanbul
-BİNALİ YILDIRIM ULUSLARARASI DÜNYA AKILLI ŞEHİRLER KONGRESİNDE KONUŞTU (ek görüntü)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:50 Kaynak: DHA
Türbülansa Giren Uçakta Bulunan ABD'li Yolcu, THY'ye Dava Açtı
Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu
Tanzim Satışta 14 bin Ton Ürün Sevkiyatı Gerçekleştirildi
THY'nin Taşınma Sürecinde Yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na Akın Edecek