Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Ümit ederim faydalı ve verimli bir yayın olur
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Binali Yıldırım: Ümit ederim faydalı ve verimli bir yayın olur

7 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, 16 Haziran Pazar günü CHP'nin adayı İmamoğlu ile televizyon programında beraber olacaklarını belirterek, "Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur.

Binali Yıldırım: Ümit ederim faydalı ve verimli bir yayın olur, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, 16 Haziran Pazar günü CHP'nin adayı İmamoğlu ile televizyon programında beraber olacaklarını belirterek, "Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53 
belediye başkan adayı, İstanbul, AK Parti, Ekonomi
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