Binali Yıldırım: Ümit ederim faydalı ve verimli bir yayın olur
7 saat önce
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, 16 Haziran Pazar günü CHP'nin adayı İmamoğlu ile televizyon programında beraber olacaklarını belirterek, "Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur.
AK Parti İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:53
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, 16 Haziran Pazar günü CHP
'nin adayı İmamoğlu
ile televizyon programında beraber olacaklarını belirterek, "Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur." dedi.
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