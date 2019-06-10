Binali Yıldırım: "Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur"
7 saat önce
- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:50 Kaynak: AA
- AK Parti
'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri
'de açıklamalarda bulundu.
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