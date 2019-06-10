Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur"
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Binali Yıldırım: "Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur"

7 saat önce

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de açıklamalarda bulundu.

- AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri'de açıklamalarda bulundu.
Binali Yıldırım: Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:50 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Silivri, Binali Yıldırım, Güncel
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