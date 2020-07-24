Binali Yıldırım Ümraniye'de gençlerle sabah yürüyüşü yaptı - Son Dakika

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniye'de buluştuğu gençlerle sabah yürüyüşü yaptı.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde, İlçe Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve gençlerle bir araya gelen Yıldırım, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını değerlendirdi.

Yıldırım, 86 yıl sonra camide ilk cuma namazını kılacaklarını belirterek, "Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu söyleyen Yıldırım, "1453'te İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olarak ilan etmiş. Fetihten iki gün sonra da hocası Akşemsettin, cuma namazını eda etmiş. Sonra günün şartları icabı 1934'te müze yapılmış, Ortodoks dünyasıyla ilişkileri sıcak tutmak adına. İstiklal mücadelesinde bağımsızlığımızı kolay elde etmedik. ve nihayet cami olarak hizmet vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın medeniyetlerin buluşmasını temsil ettiğini, inançların farklı olabileceğini ama yaşanan dünyanın aynı olduğunu kaydeden Yıldırım, "O yüzden çatışma değil birleşme bir araya gelme olmalı. Ortodoks dünyasının da bu tarihi mirastan hakkı var. Ziyaretçiler gelir camide ziyaretlerini gerçekleştirirler. Buna da imkan tanınacak. Ama içeriden dışarıdan bu niye camiye dönüştürüldü gibi lafları çok ciddiye almamak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da Binali Yıldırım'ı ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, buradan birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gideceklerini belirtti.