Binali Yıldırım, Ümraniye'de Vatandaşlarla Çorba İçti
27 dakika önce
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'de bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.
TBMM Başkanı ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Ümraniye
'de bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.
Kavacık Seçim Ofisi'nde gece geç saatlere kadar çalışan Yıldırım, konutuna geçerken Ümraniye'de bulunan bir çorbacıya uğradı.
Yıldırım'ın çorbacıya girişini gören vatandaşlar, kendisini alkışlarla karşıladı. Burada vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, birlikte çorba içti.
Binali Yıldırım, çıkışta fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:53 Kaynak: AA
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