Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Ümraniye'de Vatandaşlarla Çorba İçti

Binali Yıldırım, Ümraniye'de Vatandaşlarla Çorba İçti

27 dakika önce

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'de bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.

Binali Yıldırım, Ümraniye'de Vatandaşlarla Çorba İçti, System.String[]
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ümraniye'de bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.

Kavacık Seçim Ofisi'nde gece geç saatlere kadar çalışan Yıldırım, konutuna geçerken Ümraniye'de bulunan bir çorbacıya uğradı.

Yıldırım'ın çorbacıya girişini gören vatandaşlar, kendisini alkışlarla karşıladı. Burada vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, birlikte çorba içti.

Binali Yıldırım, çıkışta fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:53 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Ümraniye, Güncel
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