Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Ümraniye'ye Rekor Yakışır

Binali Yıldırım: Ümraniye'ye Rekor Yakışır

21 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye meydanında seçim otobüsü üzerinden halka seslendi.

Binali Yıldırım: Ümraniye'ye Rekor Yakışır, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye meydanında seçim otobüsü üzerinden halka seslendi.

 

"GÖNÜLLERE GİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasında, seçimlere 4 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, "İnşallah bu kalan süre içerisinde de durmayacağız, yorulmayacağız, gönüllere girmeye devam edeceğiz. İstanbul, peygamber efendimizin müjdelediği şehir, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u süsleyen Mimar Sinan, İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk,1994'te çöpten, çamurdan, çukurdan, susuzluktan hava kirliliğinden kurtarıp, İstanbul'u ayağa kaldıran Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Yeni bir dönem başladığını vurgulayan Yıldırım, "Cumhuriyetin 100. yılına girerken, İstanbul'u dünyada parmakla gösterilen bir şehir, dünya şehri yapmaya Ümraniye hazır mı? O halde Pazar günü Ümraniye'ye rekor yakışır rekor" diye konuştu.

Konuşmasının ardından kendisini dinleyenlere karanfil dağıtan Yıldırım, daha sonra halkı selamlayarak Ümraniye'den ayrıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:53 Kaynak: DHA

AK Parti, İstanbul, Binali Yıldırım, Ümraniye, Güncel
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