Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Üniversiteli Gençlerle Buluştu - Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğrencilere Seslendi

Binali Yıldırım, Üniversiteli Gençlerle Buluştu - Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğrencilere Seslendi

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım gençlere "Cumhurbaşkanımıza selam göndermek ister misiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım gençlere "Cumhurbaşkanımıza selam göndermek ister misiniz? Şansımızı deneyelim, arayalım mı?" diye soran Yıldırım, "Evet" yanıtı alınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan'ın telefona cevap vermesi, öğrenciler tarafından alkışla karşılandı.

Yıldırım'ın, Bahçeşehir Üniversitesinde 20 farklı üniversiteden gençlerle sohbet ettiğini belirterek gençlerin selamlarını iletmesi üzerine Erdoğan, "Çok çok selamlar söyleyin. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum." dedi.

Öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ardahan, oradan Artvin'e geçtim. Maalesef helikopter olmayınca tabi karadan Artvin'e geldik. Şimdi Artvin'den Rize'ye helikopterle geçiyoruz. Ardahan'da hava durumu, kar, tipi acayipti. Artvin'e geldik, hava çok güzel. İnşallah daha iyi olacak. Gençlerin özel desteğini bekliyoruz. Gençlerle omuz omuza bu yolda yürüyeceğiz. Seçilme yaşını 18'e indirerek, seçme ve seçilme yaşını 18 yaptık. Gencimize güvendiğimiz için gençliğimizle genç bir cumhuriyeti devam ettirmek için bu adımları attık ve omuz omuza geleceğe yürüyelim istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:58 Kaynak: AA

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