Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrenci sayısı 24 bin 317 oldu

Erzincan'da görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 2019-2020 eğitim yılında üniversitede toplam 24 bin 317 öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti.



Üniversiteye ait Yalnızbağ yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesislerde basın mensuplarını ağırlayan Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.



"Anadolu'da Bir Dünya Üniversitesi" olma yolunda konulan hedeflere kararlı adımlarla ilerlediklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Levent, "Bu sene üniversitemizde toplamda 24 bin 317 öğrenci öğrenim görmekte. Bu sene üniversitemizi tercih edenlerin 3'te 2'i kız öğrenciler oldu. Bin 10 öğretim üyesi ve 540 personelimiz var. Bu sene personel sayımız 572'den 540'a düştü." dedi.



Prof.Dr. Akın Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin bilimin ışığında, insan merkezli eğitim anlayışıyla ülkemizin hedef ve değerleri doğrultusunda çağdaş uygarlığın gerektirdiği yükseköğretim hizmeti vermeye devam ettiğini kaydederek, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi hedeflerini belirlerken kent, bölge ve yöre dinamiklerine büyük önem vererek şehirle bütünleşmeyi önemli ölçüde başardı. Son Başbakanımız Binali Yıldırım'ın teşvik ve destekleriyle üniversitemiz fiziki anlamda da ilerliyor. Yapımı devam eden Rektörlük binamız yüzde 85 oranında" diye konuştu.



Eğitim öğretim sıralamasında kaliteyi artırmak, bilimsel makale sayısını yükseltmek için bu sene daha fazla ağırlık vereceklerini ifade eden Rektör Levent, "Öğretim üyesi başına 0,77 olan makale sayısını 1'e çıkarmak bu seneki hedeflerimiz arasında. Bunun için teşvik vermeyi planlıyoruz. Türkiye sıralamasında bu sene açıklanan rakamlara göre 81. sırada yer aldık. Biz bu sene öğretim üyesi başına 0,77 olan makale sayısını 1'e çıkarırsak sıralamada oldukça iyi yere gelebiliriz" şeklinde konuştu.



Rektör Levent'in açıklamalarının ardından program soru - cevap şeklinde sona erdi. - ERZİNCAN