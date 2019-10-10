Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatına tam destek
2 saat önce
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent imzasıyla üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Özgür Suriye Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" denildi. - ERZİNCAN
Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor Şarkıcı Ender Emek'ten Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'a tepki! Hazine yetkilisi: Suriye operasyonu Türk ekonomisi üzerinde kalıcı olumsuz etki yaratmaz Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi