Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatına tam destek
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Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatına tam destek

2 saat önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi.

Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatına tam destek, System.String[]

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına tam destek verdi.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent imzasıyla üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Özgür Suriye Ordusuyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" denildi. - ERZİNCAN

Barış Pınarı Harekatı, Erzincan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:13 Kaynak: İHA
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