Binali Yıldırım Üniversitesi'nin eski araçları satışa çıkarılıyor - Son Dakika

Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ulaşım envanterinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış 5 aracın satışı için 12.12. 2019 perşembe günü ihale yapılacak.



Araç parkı her geçen gün güçlenen Binali Yıldırım Üniversitesi'nin, eski araçları satışa çıkıyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne kayıtlı bulunan 5 adet taşıtın ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca açık ihale usulü ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı İhale Salonunda 12.12.2019 tarihinde 10: 00- 17: 00 saatleri arasında komisyon huzurunda gerçekleştirilecek.



Satışı yapılacak araçlar; 1991 model Tofaş Kartal otomobil, 1993 model Skoda kamyonet, 1990 model Suziki açık kasa kamyonet, 2005 model Renault Master 2.5 TDI otobüs ve 1993 model Land Rover arazi taşıtı minibüs. - ERZİNCAN