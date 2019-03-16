Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Üsküdar'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Binali Yıldırım, Üsküdar'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

30 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Kayı Köyü Derneğince Valide Sultan Gemisinde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile Kayı Köyü Derneğince Valide Sultan Gemisinde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, programda hemşehrileriyle bir araya gelerek bir konuşma yapan Yıldırım, katılımcılarla da fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Üsküdar İskelesi'ne gelerek burada bir süre yürüyen Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yıldırım, burada balık tutan vatandaşlarla da sohbet etti, bir balıkçının oltasını da denize salladı.

Esnaf ve vatandaşlarla tokalaşıp, hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, daha sonra çiçek satan esnafa da uğrayıp çiçek aldı.

Yıldırım, daha sonra Üsküdar'daki iletişim merkezine giderek Boğazda faaliyet gösteren denizcilere telsizden "başarılar" diledi.

Ayrıca Yıldırım, İskele bölgesinde Vatan Partisi, BTP, İYİ Parti, MHP ve CHP stantlarını da ziyaret ederek, çiçek verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:08 Kaynak: AA

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