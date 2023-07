Binali Yıldırım ve Ailesi Tarafından Yapılan Cami ve Külliye Açıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve ailesi tarafından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaptırılan Yıldırım Ailesi Cami ve Külliyesi'nin açılış törenine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de katıldı.

13 BİN 558 METREKARE ALAN ÜZERİNE YAPILDI

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve ailesi tarafından Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaptırılan Yıldırım Ailesi Cami ve Külliyesi için açılış töreni düzenlendi. İlçeye bağlı Binali Yıldırım Mahallesi'nde 13 bin 558 metrekare alan üzerinde yapılan ve avlusuyla birlikte 2 bin 800 kişilik cami, 4-6 yaş kuran kursu, millet bahçesi ve yönetim binası ile yaklaşık 300 günde tamamlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

MUSTAFA SARIGÜL DE TÖRENE KATILDI

Açılış programına çok sayıda önemli kişi katıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanı Hakan Kafkas ile davetliler katıldı. Törene katılan isimlerden birisinin de CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olması dikkatlerden kaçmadı.

"DOĞDUĞUM TOPRAKLARA KATKIMIZ OLSUN İSTEDİK"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, eserin sadece bir cami ve etrafındaki binalardan ibaret olmadığını belirterek, "Bu bir zarftır hasıl olan mazruftur, onun içinin doldurulmasıdır. İçi neyle dolacak? Müslümanlarla dolacak. İçi bayrağını, toprağını, milletini ve devletini canından çok seven evlatlarımızla dolacak. Böylece ülkemiz muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın da bir adım daha ötesinde Türk dünyası yüz yılında, doğduğum, acı tatlı hatıralarımın olduğu, havasını soluduğum, iklimini yaşadığım bu topraklara aile olarak bir katkımız ve eserimiz olsun dedik. Yıldırım Ailesi Cami ve Külliyesi'ni bugün can Erzincanlıların, Reşadiyelilerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"BENİ EN ÇOK HEYECANLANDIRAN DOĞRUDAN İNSANA DOKUNAN ESERLER"

İnsana dokunan eserlerin açılışının her zaman kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti: "Büyük eserleri de açtık ama beni en çok heyecanlandıran küçük ama doğrudan insana dokunan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla yapılan bu külliye gibi eserler. Ana okulları, ortaokul ve liseler. Hamdolsun bu eserleri açarken duyduğum heyecanı başka diğer eserlerdeki heyecan tutmuyor. Çok daha fazla heyecanlanıyorum çünkü burada geleceğimizin gençlerinin yetişeceği mekanları görüyorum." Yıldırım, "Rabbim ülkemize ve milletimize zeval vermesin. Ülkemiz hakkında her türlü kötü emelleri olanlara fırsat vermesin. Bu ülke için bu millet için istiklal mücadelesinde, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da terörle mücadelede feda-i can eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin." diye konuştu.

DUALARLA AÇILDI

Erzincan Valisi Mehmet Makas da kalıcı bir eseri kente kazandırdığı için Yıldırım ailesine teşekkür etti. Aile adına konuşma yapan Binali Yıldırım'ın kızı Büşra Yıldırım Köylübay da buranın sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve birlikte çalışmanın merkezi olacağını söyledi. Konuşmaların ardından Yıldırım, cami ve külliyenin yapımında emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek cami açıldı.