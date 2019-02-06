Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım ve Bakanlar Olay Yerinde Açıklama Yaptı

Binali Yıldırım ve Bakanlar Olay Yerinde Açıklama Yaptı

54 dakika önce

İstanbul - BİNALİ YILDIRIM VE BAKANLAR OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI (2 açıklamanın tamamı)Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -Anıl UÇAN - İSTANBUL DHATBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süyelman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,...

Binali Yıldırım ve Bakanlar Olay Yerinde Açıklama Yaptı, System.String[]
İstanbul - BİNALİ YILDIRIM VE BAKANLAR OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI (2 açıklamanın tamamı)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süyelman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da çöken bnayla ilgili açıklama yaptı.

Binali Yıldırım, "4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:53 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Güncel
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