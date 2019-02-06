Binali Yıldırım ve Bakanlar Olay Yerinde Açıklama Yaptı
54 dakika önce
İstanbul - BİNALİ YILDIRIM VE BAKANLAR OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI (2 açıklamanın tamamı)Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -Anıl UÇAN - İSTANBUL DHATBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süyelman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,...
İstanbul
- BİNALİ YILDIRIM VE BAKANLAR OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI (2 açıklamanın tamamı)
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ -Anıl UÇAN - İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, İçişleri Bakanı
Süyelman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Kartal
'da çöken bnayla ilgili açıklama yaptı.
Binali Yıldırım, "4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü bir gayret içerisindeler" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:53 Kaynak: DHA
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