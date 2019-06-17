Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk karşılaşma anı
Son Dakika Güncel Haber

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk karşılaşma anı

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam gerçekleşen ortak yayın öncesi ilk karşılaşma anı görüntüleri ortaya çıktı.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk karşılaşma anı, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam gerçekleşen ortak yayın öncesi ilk karşılaşma anı görüntüleri ortaya çıktı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'u dün Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Merkezi'nde İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde bir araya geldi. " İstanbul 2019 seçim özel" isimli programda biraya gelen ikilinin ilk karşılaşma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yıldırım'ın ve İmamoğlu'nun bir birilerine sarılarak selamladıkları görüldü. İkilinin daha sonra canlı yayına hazırlık yaptığı görüldü.
(İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
İstanbul, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza yapan motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu Son dakika! Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez Yıldırım, tarihi yayın sonrası Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlatı: Arayıp 'Hayırlısı olsun' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 15:44:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ilk karşılaşma anı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]