Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayında projelerini anlattı

31 Mart'ta gerçekleştirilen İstanbul seçiminin yenilenme kararının ardından 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu katıldıkları ortak yayında soruları yanıtlamaya devam ediyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen ve 21.00'de başlayan "İstanbul 2019 Seçim Özel" isimli ortak yayında İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde adaylar seçim öncesi merak edilenler hakkında açıklamalar yapıyor.



"350 bin gencin Ekrem ağabeyi olmaya geliyorum"



İsmail Küçükkaya'nın Gençlerle ilgili sorusu üzerine, Ekrem İmamoğlu, "Hem şehir hem çocuk politikası bu şehrin inanılmaz politikası olması lazım. Bu eğitim seferberliği, kreşle başladığımız bu süreç gençlerin meslek edinme ve hayata katılma konusunda takip edilmesi gereken önemli bir adımdır. Yüzde 40 indirim, öğrenci olmayan bütün gençler buna dahil. 75 bin öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira, İstanbul'dan gelene de gidene de vereceğiz. Yurt hızlıca yapacağız. 12 kadın 8 erken öğrenci yurdunu yapacağız. 10 adet gençlik merkezi, 10 adet dünya dil merkezi, dünya dillerini öğrenen insanlar daha hızlı iş sahibi oluyor. E spor arenaları, gençler başka şehirlere kaçmayacak. Yılda 230 milyon dolarlık bir tarif yapılıyor, beyin göçü yaşıyoruz. Bizim gençlerimiz hayallerini İstanbul'da kuracak. İstanbul'da iş bulamayan okutamayan, mesleği olmayan 350 bin gencin Ekrem ağabeyi olmaya geliyorum. Erişilebilir bir kent olacak. Bu kent erişilemiyorsa, engelliler için engel taşıyorsa bu kentin vicdanı yok demektir. Bu kent vicdanlı hale gelecek. Yaşlı ve engellilere acil durum bilekliği, İstanbul'a yaygınlaştıracağız"



"Gençleri kankam olmaya davet ettim"



Aynı soruya Binali Yıldırım ise, "Gençler benim kankam, onları kankam olmaya davet ettim, çok güzel tepkiler aldım. Gençlere 10 GB internet bedava olacak. Bu internetle ne yapabilirler, 1500 elektronik posta gönderebilirler, 150 saat internete girebilir, müzik dinleyebilir. 10 saat video izleyebilirler. Müzeler ve tiyatrolar bütün gençlere ücretsiz olacak. Uluslararası e spor olimpiyatlarını burada yapacağız. öğrencilere kırtasiye desteği var, bunun miktarı artacak. Amatör spor kulüplerine 900 tane var, burada 150 bin lisanslı sporcu var. Bunlara 100 bin lira tutarında her yıl destek vereceğiz. 10 kat artırmış olacağız. Spor tesislerinden gençler ücretsiz olacak. Motosikletli geçiş her iki köprüden bedava olacak. Üniversiteye hazırlanan öğrencilik vasfını kaybetmişlere ulaşım indiriminden onlarda yararlanacak. İşsizlik maaşı alanlara ulaşım desteği vereceğiz. Öğretmenler bedava yararlanacağız. Gençlere bursu bilerek yazmadım. Belediyeler burs veremiyor, aslında veriyordu. CHP anayasa mahkemesine götürdü ve belediyelerin burs vermesinin artık imkansız hale getirdiler. Ama Ankara'yla beraber çalışırsak, orada iki parti anlaşılırsa, bu mesele çözülebilir. Bu engelin aşılması lazım" diye konuştu.



"Ulaşım benim işim, Türkiye'de bu işi hallettim"



İsmail Küçükkaya'nın "İstanbul için en önemli mesele ise ulaşım politikaları konusunda ne yapacaksınız, ne vaat ediyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım, "Ulaşım benim işim, Türkiye'de bu işi hallettim. Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarıyla donattım, hızlı treni getirdik, akıl yollarıyla adeta ördük. İstanbul'un birinci derdi ulaşım, marmarayı, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü yaptık. Avrasya yolunu yaptık. Osmangazi köprüsünü yaptık, havalimanını yaptık. Biz 2024'e kadar trafikte insanların yarım saat trafikte kazanmalarını sağlayacağız. Baba evine yarım saat önce gidecek. Raylı sistemin uzunluğunu 518 kilometre çıkartacağız. Bunun üzerine her yıl 50 kilometre raylı sistem yapacağız ve metroların payı süre sonunda yüzde 48'e çıkacak. Bugün yüzde 18'di artmış olacak. Burada çok ciddi bir yatırım var. Ankara, İzmir metrolarını yaptık. Edindiğimiz tecrübelerle bunu kolayca yapabiliriz. Bugüne kadar 350 milyon İstanbullu istifade etti. Yakın zamanda banliyö hattını Gebze'den Halkalı'ya kadar yaptık hizmete girdi. Bu şekilde ciddi anlamda metrobüste biraz rahatlama oldu. Metrobüsü rahatlatacağımız şey Beylikdüzü'nden Söğütlüçeşme'ye giden araçları otonom ve akıllı metrobüsle değiştireceğiz. Bu güzergahta bir otoyol daha yapacağız. Kuzey Marmara ve tem arasında olacak. Levent ve Mahmutbey arasındaki metroyu yıl sonuna kadar açmış olacağız. Bunu da ben yaparım" dedi.



"TEM'de kuracağımız megabüsle metrobüsün yükünü hafifleteceğiz"



Aynı soruya İmamoğlu ise, "Ulaşım bütüncül yaklaşım insanı hissetme, onlarla çözüm bulma, minibüsçüsü, servisçisiyle yaptık. tahdit işini biz taaddüt ettik. Biz bütün aktörlerle beraber çalışacağız. Ulaşım indirimleri büyükşehir belediyesi sorunudur. Halk otobüslerine veya şirketlere mal edilmeyecek. Taksicilerin minibüsçünün köprünün ücretsiz kullanma konusunda çalışmalar yapacağız. sayın Yıldırım'da ulaşımda Türkiye'yi hallettim dedi. Cumhurbaşkanının verdiği uzmanlara haksızlık yaptığını düşünüyorum. İstanbul hal edemediler. İstanbul en sıkışık kent. İstanbul ulaşımda günde geçirdiği vakit 91 dakika, İstanbul'u çözemediler. İstanbul'da metrodan bahsediyorlar. Marmarayı kullandı, çok teşekkür ediyorum. 2004'te 45 km aldıkları metro hattı 170 km erişebildi. Senede 8.3 km yaptılar. Beylikdüzü hala duruyor. 2004'ten beri her seçimde vaat edilmiştir. Deniz ulaşımı yüzde 10'lardan yüzde 3'lere düştü. Bu şehide 500 kilometre bisiklet hattını, yaşam vadilerinde yüksek tepeleri olan bu kentin sahile erişimi noktasında fünikülerle destekleyeceğiz. TEM'de kuracağımız megabüsle metrobüs hattının yükünü hafifleteceğiz" diye konuştu.



"Beni Binali Yıldırım yapan bu şehre çok güzel hizmetler yapmaya hazırım"



Moderatör İsmail Küçükkaya, ortak yayının sonunda adaylara 3 dakika süre vererek, sözlerini tamamlamalarını istedi. Bu sürede konuşan Binali Yıldırım, "İstanbul müjdelenmiş bir şehirdir, İstanbul'un 15 milyon 67 bin nüfusu vardır. İstanbul'un 60 bin nüfusu eksildi. Anadolu'da biz alt yapıyı yaptığımız için bir kısım vatandaşımız kendi memleketine dönüyorlar. Hatta belediyelerde destek veriyor. İstanbullulara 16 yıl ülkeme dolu dolu hizmet yaptım. Ulaştırma bakanı olarak başbakan olarak meclis başkanı olarak beni 11 yaşındaki Binali'den Binali Yıldırım yaptı. Şimdi bu beni Binali Yıldırım yapan 50 yıllık bu şehre çok güzel hizmetler yapmaya hazırım. Daha önce yaptıklarımı yeni yapacaklarımla taçlandıracağım, Avrasya, marmarayın üzerine, köprülerin üzerine İstanbul'un ulaşımını 5 yıl içinde çözeceğim. Eziyeti ortadan kaldırıp seyahati keyfe dönüştürüp, insanların evlerine gidip çocuklarına vakit ayırması için seyahat süresini kısaltacağım. 3. Köprü Avrasya olmasaydı bugün İstanbul'da trafik felç olmuştu, adım bile atılamazdı. Deniz niye azaldı, eskiden sadece deniz vardı, alternatif yoktu, onun üzerine birinci köprü, ikinci köprü, Avrasya, Marmaray yapılınca alternatif artınca deniz taşımacılığını bedava yapıyoruz. 7 tane hat kuracağız. İstanbul'da herkes sandığa gitsinler, sözlerini 23 Haziranda söylesinler diyorum, bende Ekrem Beyi çaya davet ediyorum" şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.



"Bu şehir akılla bilimle uzlaşmayla bir arada muazzam bir kent var edeceğiz"



Son 3 dakikada ise Ekrem İmamoğlu, "Buradan çıkışta kendileri de uygun görürlerse sonradan geldi, muhterem hanımefendiyle geldiğini söyledi, bende eşimle buradayım. İki hanımefendinin yanında olduğu bir fotoğrafı vermek isterim. Bu şehrin kucaklaşmaya ihtiyacı var, bu ülkenin de var. Şehirlerinde hak hukuk adalet, erdem bütün bu kavramlar şehirden başlar. İftiraları bir takım uygulamaları adayların dışında üretilenleri bir tarafa bırakın. 6 aydır söz verdiğim gibi temiz bir dille bitiriyorum. Belediyenin sosyal tesislerinde alkol olacakmış, Beylikdüzü'nde açtım birinde alkol yok. İstanbul'da benim gördüğüm tek bir tesis yok. Kadını erkeği aynı yerde havuza girecekmiş. Bu şehir akılla bilimle insanların uzlaşmasıyla bir arada özgürlük içinde eşit paylaşarak saydamlığını katılımcılığı içine sunarak muazzam bir kent var edeceğiz. Benim en büyük ekibim 16 milyon İstanbullu, gencinden akademisyenine, biz 31 Marttaki sürecin hak hukuk adaletle bulaşmasın için mücadelemizi veriyoruz. 23 Haziranda herkesin oy kullanmasını özellikle istiyorum. Herkes demokrasi bayramının bizimle yaşasın. 23 Hazirandan sonra İstanbul derin bir nefes alacak, her şey çok güzel olacak diyorum" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

