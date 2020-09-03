Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
-Binali Yıldırım:
-"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesine başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır."
-"Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:10 - Kaynak: İHA
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