Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı (3) - Son Dakika

Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı (3)

BAKAN KOCA PAYLAŞTI, 'DURUMLARI İYİ' DEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, Covid-19 testi pozitif çıkan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım çiftinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım çiftini hastaneden uğurlarken çekilen fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, "Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım'ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter" dedi.