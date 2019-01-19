Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım ve İbrahim Kalın Türkü Söyledi

Binali Yıldırım ve İbrahim Kalın Türkü Söyledi

24 dakika önce

Sanatçı Esat Kabaklı'nın 50. Sanat Yılı Programı'nda TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim ve protokol üyeleri, sanatçıyla birlikte aynı sahnede 'Bil Oğlum' türküsünü seslendirdi.

Sanatçı Esat Kabaklı'nın 50. Sanat Yılı Programı'nda TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim ve protokol üyeleri, sanatçıyla birlikte aynı sahnede 'Bil Oğlum' türküsünü seslendirdi. TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Esat Kabaklı'nın 50. sanat yılına özel düzenlenen programa katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen programda Esat Kabaklı, yarım asırlık sanat hayatı boyunca hazırladığı eserlerini birbirinden ünlü isimlerle aynı sahnede seslendirdi. Sanat dolu gecenin sonunda ise sahneye çıkan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sanatçı Esat Kabaklı ile birlikte 'Bil Oğlum' eserini söyledi. Eserin sonunda salonda bulunan davetliler protokol üyelerini ayakta alkışladı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Esat Kabaklı, Binali Yıldırım, Güncel
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