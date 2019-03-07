Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP Ataşehir Teşkilatı'nı Ziyaret Etti

Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP Ataşehir Teşkilatı'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem MHP Ataşehir İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP Ataşehir Teşkilatı'nı Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem MHP Ataşehir İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

İnönü Mahallesi'ndeki MHP Ataşehir İlçe Teşkilatını ziyaret eden Binali Yıldırım ve İsmail Erdem'i MHP İlçe Başkanı Sadun Bizel karşıladı. Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı, rekor bir oyla, İsmail Erdem'i 31 Mart'ta Belediye Başkanı yapıyor muyuz, değişimi gerçekleştirecek miyiz? 23 günümüz var. Adım adım İstanbul'a doğru geliyoruz. Bu arada İsmail Erdem'i seçerken bizi de unutmayın. Bir mühür İsmail Erdem'e bir Mühür Binali Yıldırım'a. Ataşehir, Büyükşehir el ele nice güzel günlere yürüyecek" dedi.

"31 Mart gecesi heyecanı beraber yaşayacağız"

Kendilerine destek veren MHP yönetimine teşekkür eden İsmail Erdem, "Adaylığımızın açıklandığı gün itibari ile başta Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanımız, bölge başkanları ve tüm teşkilatı ile bizleri o günden beri sahip çıktılar. Ben hem ilçe başkanımıza hem de teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart akşamında geçmişteki iki aylık heyecanı hep birlikte yaşayacağız. O gün mutlu bir sona ulaşacağız. Önümüzdeki 5 yıllık yönetimde de ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası doğrultusunda hep birlikte kol kola hizmet yapacağız. Sayın Binali Yıldırım büyüğümüz ile beraber İstanbul'un eksik kalan taraflarını, Ataşehir'in eksiklerini birlikte telafi edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:49 Kaynak: İHA

MHP, Binali Yıldırım, Ataşehir, İsmail Erdem, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi MHP'li Vekilden, Arınç'a Ağır Sözler: Sen ve Vatan Haini Hocan İçin Beka Sorunu Yok

Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti Bahçeli'den ABD'ye S-400 Tepkisi: Sabırları Zorluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:17:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım ve İsmail Erdem MHP Ataşehir Teşkilatı'nı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]