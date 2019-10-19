Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar
Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar

Binali Yıldırım: ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar

1 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek "120 saat süre verdik.

Binali Yıldırım: ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek "120 saat süre verdik. ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar. Böylece topraklarımıza, vatanımıza, ülkemize yönelik bütün tehditler bertaraf edilecek" dedi.

Memleketi Erzincan'da çeşitli temaslarda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım baba ocağı Refahiye içesinde düzenlenen 4'üncü Dumanlı Doğa ve Gençlik Festivali'ne katıldı. Burada etkinliğe katılan üniversite öğrencisine seslenen Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yaşanan süreç ile ilgili şunları söyledi:

"Kısa sürede silahlı bölücü terör unsurları bölgeden çekilmeye başladı. Bunu gören terör seviciler, hemen ara bulucu olmaya çalıştılar. 'Aman yapmayın, dokunmayın da biz onları buradan uzaklaştıralım' dediler. Bizim amacımız sınırlarımızın güneyinden ülkemize vaki olan saldırıları yok etmektir. Biz Kürtleri severiz, bin yıldır kardeşiz. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Ezidi'si, Türkmen'i hep biriz, beraberiz, etle kemik gibiyiz. Bizim derdimiz terörledir, bölücülerledir. Şimdi artık biliyorsunuz 120 saat süre verdik. ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar. Böylece topraklarımıza, vatanımıza, ülkemize yönelik bütün tehditler bertaraf edilecek. Sevgili gençler, bu ülkenin tapusu sizindir. Çanakkale'de 15'liler nasıl 7 düvele 'dur' dediyse, Türkiye Cumhuriyeti'ne, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağına göz dikenlerin gözünü çıkarmak da hepimizin boynunun borcudur. Siz gençlerin en büyük hedefidir."

10 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ YAPTI

Yıldırım festivalin açılış törenin ardından Dumanlı Tabiat Parkı'nda 10 kilometrelik parkurda beraberindeki yüzlerce öğrenci ve protokol üyeleri ile yaklaşık 2 saatlik yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında üniversite öğrencileri Binali Yıldırım'la 'selfie' çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.

OFF-ROAD YARIŞLARI NEFES KESTİ

Festival kapsamında Dumanlı Yaylası'nda Erzincan Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışlar büyük ilgi gördü. Özel dizayn araçlarla oluşturulan parkurlarda yarışan off-roadcılar dereceye girmeye çalıştı.


Binali Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de sandalla denize açılan ailenin oltasına iki adet köpek balığı takıldı
Kestane hasadı için ağaca tırmanan işçilere günlük 350 TL yevmiye veriliyor Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 82 milyona çağrı: Herkesi AK Parti saflarına bekliyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 20:04:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]