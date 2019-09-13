Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, yapımı süren stat ve hastanede incelemelerde bulundu
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Binali Yıldırım, yapımı süren stat ve hastanede incelemelerde bulundu

21 dakika önce

Binali Yıldırım, yapımı süren stat ve hastanede incelemelerde bulunduERZİNCAN - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da yapımı devam eden stat ve hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Binali Yıldırım, yapımı süren stat ve hastanede incelemelerde bulundu

ERZİNCAN - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da yapımı devam eden stat ve hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Bugün akşam saatlerinde Erzincan'a gelen AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı havalimanında çok sayıda hemşehrisi karşıladı. Karşılama merasiminin ardından Yıldırım, yapımı devam eden 250 yatak kapasiteli ek hastane inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, daha sonra yeni yapılan stadyuma geçerek, burada da incelemelerde bulundu. Yıldırım, inşaatı devam eden 15 bin kişilik stadın bittiğinde şiir gibi olacağını ifade etti. Çalışmalar hakkında Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'dan bilgi alan Yıldırım, bu sırada kısık sesle yaptığı espriyle kahkahaya boğdu. Stadın sadece futbol oynanan bir yer olmayacağını, sportif faaliyetlerde çok amaçlı kullanılacak şekilde dizayn edildiğini kaydeden Yıldırım, Erzincan'a güzel bir tesis daha kazandırıldığını söyledi.

Binali Yıldırım'a gezi ve incelemelerinde Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile kentteki kurum ve kuruluş amirleri eşlik etti.

Binali Yıldırım, yapımı süren stat ve hastanede incelemelerde bulundu

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:12 Kaynak: İHA
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