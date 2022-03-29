Binali Yıldırım, yeni balıkçı barınağında - Son Dakika
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Binali Yıldırım, yeni balıkçı barınağında

29.03.2022 14:32
Binali Yıldırım, yeni balıkçı barınağında

Son Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir Güzelbahçe'de hayata geçirilen balıkçı barınağını ziyaret ederek balıkçılarla bir araya geldi.

Son Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İzmir Güzelbahçe'de hayata geçirilen balıkçı barınağını ziyaret ederek balıkçılarla bir araya geldi.

Son Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İzmir Güzelbahçe'de yaptırılıp İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğine devredilen balıkçı barınağını ziyaret etti. Burada balıkçılarla bir araya gelen Yıldırım, "Yıllardır burada ihtiyaç vardı. Nihayet böyle güzel bir barınak-liman arası tesise İzmir'imiz sahip oldu. Bugün itibariyle balıkçılara, onların birliğine devretmiş oluyoruz. Burası İnşallah daha da güzelleşecek. Deniz turizmi için ve balıkçılar için gelecekleri konaklayacakları bir yer olacak. İş burada bitmiyor, yapılacak çok şey var. Onları da kamu özel işbirliği ile gerçekleştireceğiz İnşallah" dedi. İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Aksoy da barına projesinin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Yıldırım, konuşması sonrası balıkçılar ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/ İHA)

Binali Yıldırım, yeni balıkçı barınağında
Binali Yıldırım, yeni balıkçı barınağında
Binali Yıldırım, yeni balıkçı barınağında

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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