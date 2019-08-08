Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım yeni otoyolda minibüs kullandı
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Binali Yıldırım yeni otoyolda minibüs kullandı

1 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçerek bir süre kullandı.

Binali Yıldırım yeni otoyolda minibüs kullandı, System.String[]
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna geçerek bir süre kullandı.
İzmir'de bazı temaslarda bulunan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte bugün karayolu ile İstanbul'a geldi.
Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı törenle açılışını gerçekleştirdikleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.
Yıldırım, İstanbul, İzmir arasını 8 buçuk saatten, 3 buçuk saate düşüren İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyon koltuğuna da geçerek bir süre kullandı.


- İstanbul
Binali Yıldırım, İstanbul, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:59 Kaynak: DHA
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