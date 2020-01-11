Binali Yıldırım: "Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi" - Son Dakika
Son Dakika Politika Binali Yıldırım: 'Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi' - Son Dakika

Binali Yıldırım: "Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi"

6 saat önce

AK Parti İzmit Milletvekili Binali Yıldırım, "Şimdi bakıyoruz, Türkiye'de yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi.

Binali Yıldırım:

AK Parti İzmit Milletvekili Binali Yıldırım, "Şimdi bakıyoruz, Türkiye'de yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi. Bunlar olağan şeyler. Seçim arkasında yadırganacak bir durum değil. Ama bunu herkes bilsin ki Türkiye'nin AK Parti kadrolarına ihtiyacı bugün dünden daha fazla vardır" dedi.


AK Parti İzmit Milletvekili Binali Yıldırım, bir dizi ziyarette bulunmak için Kocaeli'ye geldi. Yıldırım'ın Kocaeli'deki ilk durağı AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı oldu. Parti teşkilatıyla bir araya gelen Binali Yıldırım'ı AK Parti Kocaeli milletvekilleri, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe belediye başkanları ve partililer karşıladı. Burada partililere seslenen Yıldırım, Kocaeli'nin Türkiye için önemine değinerek, "Burada, memleketin her köşesinde insanımız var. Kocaeli üretken, Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan bir şehrimiz. İstihdam oluşturan bir şehrimiz. Dolayısıyla bu şehrin hem siyasetiyle hem ekonomisiyle roldür ve önemlidir. Bundan böyle de önemi devam edecektir" diye konuştu.


"Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi"


Yerel seçimler sonrasında AK Parti teşkilatlarının daha da özveri ile çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Yıldırım, "Bir yerel seçimi geride bıraktık. İnşallah bir Cumhurbaşkanı seçimi, yerel seçim, referandumun olduğu hızlı bir 3 seneyi geride bıraktık. Bu dönemde beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Çok güzel hizmetler yaptılar. Milletvekillerimiz ve teşkilatımızla beraber Türkiye'yi yeni ufuklara taşıyacak kadrolarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bu vesileyle il başkanımıza ilk ziyaretimiz. Kongre süresinin hem Kocaeli hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bakıyoruz, Türkiye'de yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi. Bunlar olağan şeyler. Seçim arkasında yadırganacak bir durum değil. Ama bunu herkes bilsin ki Türkiye'nin AK Parti kadrolarına ihtiyacı bugün dünden daha fazla vardır. Ülkeyi yüz yıllık çınarı daha da güçlendirecek kadrolar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yine AK Parti kadroları olacaktır. Kocaeli teşkilatlarımız da bu hareketin öncüsü olduğu gibi, bundan sonra da aynı misyon ve görevini sürdürecektir" diye konuştu.


Toplantı, İl Başkanı Ellibeş'in Yıldırım'a hediye takdimi ile sona erdi. Yıldırım, toplantının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. - KOCAELİ

Binali Yıldırım, AK Parti, Türkiye, İzmit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 07:06 Kaynak: İHA
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