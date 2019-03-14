Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: Yeşil Alanları Artıracağız

Binali Yıldırım: Yeşil Alanları Artıracağız

18 dakika önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultangazi'de sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultangazi'de sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:45 Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Sultangazi, Binali Yıldırım, Güncel
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