Binali Yıldırım: Yeşil Alanları Artıracağız
18 dakika önce
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultangazi'de sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi.
- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultangazi'de sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:45 Kaynak: AA
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