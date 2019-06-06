Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım: "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz"
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Binali Yıldırım: "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz"

53 dakika önce

- Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması DİYARBAKIR - Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde vatandaşlar ile bayramlaştı.

- Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması DİYARBAKIR - Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde vatandaşlar ile bayramlaştı. (1)
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:19 Kaynak: AA
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Güncel
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