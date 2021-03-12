Binali Yıldırım: "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz" - Son Dakika

Binali Yıldırım: "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz"

12.03.2021 18:49
Binali Yıldırım:

Son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Burdur'da Yıldız Güral Kızılay Anaokulu ve ilçelerde yapımı tamamlanan 2 ortaokul ile sağlık merkezi açılışına katıldı, 81 ilde 81 anaokul projesi kapsamında Burdur'a gelen Binali Yıldırım, "Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz.

Son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Burdur'da Yıldız Güral Kızılay Anaokulu ve ilçelerde yapımı tamamlanan 2 ortaokul ile sağlık merkezi açılışına katıldı, 81 ilde 81 anaokul projesi kapsamında Burdur'a gelen Binali Yıldırım, "Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz." dedi.

Türkiye'nin son Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile beraber Burdur merkez ile Gölhisar ve Karamanlı ilçelerinde bulunan ortaokul ve sağlık merkezinin açılışını yapmak üzere Burdur'a geldi. Binali Yıldırım'ı Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi karşıladı. Ulu Cami civarındaki semt pazarını gezerek satıcılarla ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, cuma namazını Ulu Cami'de kıldıktan sonra '81 ile 81 anaokulu' projesi kapsamında Bağlar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Yıldız Güral Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı.

Gölhisar ve Karamanlı ilçelerinde yapımı tamamlanan 2 ortaokul ile 1 sağlık merkezinin açılışına çevrimiçi olarak katılan Binali Yıldırım, Burdur'un yüzde yüz erişim ile Türkiye'de EBA birincisi olduğunu, öğrenciler ve çocukların geleceği için gayret eden yardımseverlere teşekkür etti. Açılışta konuşma yapan Binali Yıldırım, "Bugün 12 Mart ve Burdur'dayız. Burdur deyince güller, göller, gönüller diyarı akla gelmekle beraber istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy Burdur'la adeta özdeşleşmiştir. Aslında Mehmet Akif Ersoy, sadece Burdur'umuzun değil, milletimizin aklında ve kalbinde yaşayan vatan şairimizdir. Az önce programa başlarken bile onun eserini ilk günkü heyecanla birlikte okuduk birlikte söyledik. Buraya aslında 4 ay önce gelecektik. Afyon'daki okulumuzu açtıktan sonra İzmir'imizde yaşanan büyük deprem felaketi dolayısıyla bu programı yapamadık. Vali Bey hep Burdur'un okul öncesinde birincilikle anıldığını ifade etti. Biliyorsunuz yaşadığımız bu salgın sebebi ile yavrularımız uzun süre eğitimden uzak kaldı. Yüz yüze eğitim yapamadılar. Yeni şartlara bağlı olarak normalleşme sürecine girdik. Uzaktan eğitimde yani EBA'da Türkiye birincisi yine Burdur'dur. Yüzde yüz erişim ile birinci sırada gelir. Bugün sadece Yıldız Güral Kızılay Anaokulu'nu açmıyoruz. Aynı zamanda Gölhisar'da ve Karamanlı'daki okullarımızın ve sağlık ocağımızın açılışını da yapacağız. Bu anaokulumuzda 5 derslik 230 öğrencimiz var. Evlatlarımızın en güzel şekilde geleceğe hazırlanması ve donanımlı bir şekilde yetişmesi için bende varım diyen yardımseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz"

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hizmet vermenin gayreti içinde olduğunu ifade eden Yıldırım, "20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkeyi doğudan batıya kuzeyden güneye yollarla donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'nin batısı ile kuzeyi ile güneyini buluşturduk. Yolların kralı olmaz yolların kuralı olur. Siz siz olun kurallara uyun ki sevdiklerinize üzüntü yaşatmayın. Tabi bunları yaparken de dedik ki yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Amansız bir şekilde terör örgütlerini göz açtırmadan mücadelemizi o gün de sürdürdük bugün de sürdürüyoruz. 15 Temmuz gecesi de yine demokrasimize kasteden alçaklara hak ettikleri ders milletimizin cesareti ile verdik" diye konuştu.

Konuşmasının ardından çevrimiçi konferans ile Gölhisar ve Karamanlı ilçelerindeki açılışları gerçekleştiren Binalı Yıldırım, açılışın ardından anakolunu gezdi. Eşi Semiha Yıldırım ile beraber çocuklara hediye dağıtan Yıldırım, bir çocuğun hediyesini elleriyle açtı. Ardından Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım okulun bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi. - BURDUR

Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz

Binali Yıldırım, Türkiye, Burdur, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz' - Son Dakika


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