Binali Yıldırım: "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Binali Yıldırım: "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz"

13.03.2022 19:11
Binali Yıldırım: "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz"

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nca Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen genişletilmiş il danışma kurulu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nca Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen genişletilmiş il danışma kurulu toplantısına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz" dedi.

Toplantıda konuşan ve "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür" diyen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Dolayısıyla geçmişi bilemezsek geleceği tasavvur edemeyiz inşa da edemeyiz. Geçmişimiz bizim en büyük teminatımız. Gelecek için her şeyimiz. Geçmişimizi ne yazık ki 2000 yılında doğanlar bilmiyor. Onlar bizlerin yaşadığı dönemleri yaşamadılar. İyi ki de yaşamadılar ama ne var. Kıyaslayacak bir şey yok. Biz önceyi de biliyoruz 70'i de gördük. 80'i de gördük, 90'ı da gördük ve bugünleri yaşıyoruz. Ama gençlerimiz AK Parti ile doğdu, 20 yaşına geldi. Başarısızlıklarla başarının farkı kıyaslamakla ortaya çıkar. Elhamdülillah görevi aldığımız ilk günden beri milletimizin alnını ak, başını dik tutmak için liderimiz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde gece dedik, gündüz dedik sürekli çalıştık. Durmak yok yola devam diyerek bu günlere geldik" diye konuştu.

Binali Yıldırım ayrıca, "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Ama bir şeye asla ve asla izin vermedik. Dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz' Onun için 20 yıldır amansız bir şekilde bölücü terör örgütüyle, PKK ve FETÖ terör örgütüyle amansız mücadelemiz devam ediyoruz. Şehitler verdik ama özgürlüğümüzden, bağımsızlığımızdan asla taviz vermedik. Değerli kardeşlerim, biz böyle yaparken ülkeyi yönetmeye talip olanların askere, polise silah çekip onları şehit edenlerle kapının arkasında iş tutanları da size havale ediyorum, Tekirdağlılara havale ediyorum" şeklinde konuştu.

(Serdar Şahin/İHA)

Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz
Binali Yıldırım: Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması Son dakika! Binali Yıldırım: Bu savaştan bir kazanan mı çıkacağını zannediyorsunuz (2) Son dakika! Binali Yıldırım: Bu savaştan bir kazanan mı çıkacağını zannediyorsunuz (2)

Binali Yıldırım, Tekirdağ, AK Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz' - Son Dakika


Son Dakika
19:38 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
19:16 Mevlüt Karakaya'dan dikkat çeken açıklama: Atatürk sağ olsaydı tek bulunacağı adres MHP olurdu
19:11 Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı
19:06 Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde
19:02 Vaka sayılarında durum nasıl? Bakan Koca haritayı paylaştı
18:45 BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür
18:17 İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek
18:15 Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu
18:13 En son 2015 yılında yağmıştı! Kıbrıslı vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı
18:06 Bu geceye de dikkat! Kar yağışı ne zaman bitecek? Ekrem İmamoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 19:42:18. #1.12#
SON DAKİKA: Binali Yıldırım: "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement