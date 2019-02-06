Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile bir araya geldiİSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakan'ı Alexis Çipras'ı, Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.
Binali Yıldırım
, Yunanistan
Başbakanı Alexis Çipras ile bir araya geldi
İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakan'ı Alexis Çipras'ı, Dolmabahçe Sarayı
'nda bir araya geldi. Heybeliada
Ruhban Okulu'ndaki ziyaretinin ardından Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'a Cumhurbaşkanı
Sözcüsü İbrahim Kalın
eşlik etti. İkili daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nda fotoğraf çekilerek görüşme için içeriye giriş yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:40 Kaynak: İHA
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