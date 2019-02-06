Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile Bir Araya Geldi

Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile bir araya geldiİSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakan'ı Alexis Çipras'ı, Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.

Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile bir araya geldi

İSTANBUL - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakan'ı Alexis Çipras'ı, Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi.
Heybeliada Ruhban Okulu'ndaki ziyaretinin ardından Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'a Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. İkili daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nda fotoğraf çekilerek görüşme için içeriye giriş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:40 Kaynak: İHA

Dolmabahçe Sarayı, Binali Yıldırım, Yunanistan, Genel
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