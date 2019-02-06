Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Kabul Etti

Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Kabul Etti

20 dakika önce

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Kabul Etti, System.String[]
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı'na deniz yoluyla gelen Çipras'ı, sarayın bahçesinde karşıladı.

Binali Yıldırım ile Çipras'ın basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

Yıldırım, Çipras'a Dolmabahçe Sarayı'nı da gezdirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:18 Kaynak: AA

İstanbul, Yunanistan, Binali Yıldırım, Güncel
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