Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı Kabul Etti
20 dakika önce
TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.
TBMM Başkanı ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
'ı kabul etti.
Yıldırım, Dolmabahçe Sarayı
'na deniz yoluyla gelen Çipras'ı, sarayın bahçesinde karşıladı.
Binali Yıldırım ile Çipras'ın basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.
Yıldırım, Çipras'a Dolmabahçe Sarayı'nı da gezdirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:18 Kaynak: AA
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