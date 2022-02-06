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BİNALİ YILDIRIM ZONGULDAK, DOĞAL GAZIYLA TÜRKİYE'Yİ, MİLLETİ ISITACAK - Son Dakika

BİNALİ YILDIRIM ZONGULDAK, DOĞAL GAZIYLA TÜRKİYE'Yİ, MİLLETİ ISITACAK

06.02.2022 09:49

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasıyla ilgili konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasıyla ilgili konuştu. Yıldırım, Öncelikle saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, eşi Emine Hanımefendiye çok geçmiş olsun dileklerimizi Zonguldak'tan iletiyoruz. Esasında buraya kendisi gelmeyi planlamıştı. Dün akşam kovid olduğunun anlaşılması üzerine bizi görevlendirdi. Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir, bakanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız olarak daha önce planlanan buradaki Kilimli-Zonguldak tünellerini, kavşaklarını ve diğer birçok 84 eserin açılışını gerçekleştirdik. Kendisiyle de bu sabah görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi. Kovid olunca herkese karantina var. Cumhurbaşkanı bundan muaf değil. Dolayısıyla bu süreci evinde hanımefendiyle beraber geçirecekler. Sağlık durumu gayet iyi. Bir sıkıntı yok. Gelmiş, geçmiş olsun diyoruz. Bu bela da inşallah memleketimizin, milletimizin başından tüm dünyanın başından tez zamanda defolur. Böylece normal hayata dönmüş oluruz. Teşekkür ederiz. dedi.

BİNALİ YILDIRIM ZONGULDAK, DOĞAL GAZIYLA TÜRKİYE'Yİ, MİLLETİ ISITACAK
BİNALİ YILDIRIM ZONGULDAK, DOĞAL GAZIYLA TÜRKİYE'Yİ, MİLLETİ ISITACAK
BİNALİ YILDIRIM ZONGULDAK, DOĞAL GAZIYLA TÜRKİYE'Yİ, MİLLETİ ISITACAK

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Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı, Zonguldak, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİNALİ YILDIRIM ZONGULDAK, DOĞAL GAZIYLA TÜRKİYE'Yİ, MİLLETİ ISITACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİNALİ YILDIRIM ZONGULDAK, DOĞAL GAZIYLA TÜRKİYE'Yİ, MİLLETİ ISITACAK - Son Dakika
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