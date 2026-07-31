Binali Yıldırım'ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı - Son Dakika
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Binali Yıldırım'ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı

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Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın aracından ineceği esnada, kendisinin kapısını açacak görevlinin kapısını başka bir görevli açtı. O anlar kameralara yansırken, sosyal medyada "Kapıyı açanın kapısını açan adam" yorumları da beraberinde geldi.

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı bir program öncesinde makam aracından ineceği sırada ilginç bir protokol anı yaşandı. Yıldırım’ın araç kapısını açmak üzere hamle yapan görevlinin kapısını, arkasından gelen bir başka görevli açtı. Kameralara anbean yansıyan bu anlar, izleyenlerde tebessüm oluşturdu.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte olay sosyal medyada da geniş yer buldu. Kullanıcılar, arka arkaya gerçekleşen kapı açma hamlelerini "Kapıyı açanın kapısını açan adam" yorumlarıyla paylaşarak gündeme taşıdı.

Binali Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Binali Yıldırım Binali Yıldırım'ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Desperado null Desperado null:
    bu nasl başbakanlik yapti ülkenin nasl bittiğinin gostergesi 8 1 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ülkenin içinde bulunduğu gerçeğin birebir fotoğrafı işte. Bunu TFMD yılın değil asrın fotoğrafı olarak kaydetsin 6 1 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz Mustafa Durmaz:
    kapı açanın kapı açıcısıda varmış 5 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Muhtarin makam arabasi korumasi olan bir ulkeyiz biz cokk zenginiz 5 0 Yanıtla
  • ismail akca ismail akca:
    Saltanata devamke 4 0 Yanıtla
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