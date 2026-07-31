Binali Yıldırım'ın kapısını açan görevlinin kapısını da başkası açtı

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı bir program öncesinde makam aracından ineceği sırada ilginç bir protokol anı yaşandı. Yıldırım’ın araç kapısını açmak üzere hamle yapan görevlinin kapısını, arkasından gelen bir başka görevli açtı. Kameralara anbean yansıyan bu anlar, izleyenlerde tebessüm oluşturdu.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte olay sosyal medyada da geniş yer buldu. Kullanıcılar, arka arkaya gerçekleşen kapı açma hamlelerini "Kapıyı açanın kapısını açan adam" yorumlarıyla paylaşarak gündeme taşıdı.