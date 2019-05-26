Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırm, Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti - İSTANBUL

Binali Yıldırm, Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti - İSTANBUL

5 saat önce

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırm'ın pazar esnafı ziyaretinden detaylar Yıldırm'ın tezgah arkasına geçip satış yapması Yıldırım'ın vatandaşla sohbeti İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesinde...

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırm'ın pazar esnafı ziyaretinden detaylar
Yıldırm'ın tezgah arkasına geçip satış yapması
Yıldırım'ın vatandaşla sohbeti
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti.
Binali Yıldırm, Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:40 Kaynak: AA
belediye başkan adayı, AK Parti, İstanbul, Tuzla, Güncel
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