Binali Yıldırm, Tuzla'da pazar esnafını ziyaret etti - İSTANBUL
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- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırm'ın pazar esnafı ziyaretinden detaylar Yıldırm'ın tezgah arkasına geçip satış yapması Yıldırım'ın vatandaşla sohbeti İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Postane Mahallesinde...
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 08:40 Kaynak: AA
- AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırm'ın pazar esnafı ziyaretinden detaylar
Yıldırm'ın tezgah arkasına geçip satış yapması
Yıldırım'ın vatandaşla sohbeti
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Tuzla
'da Postane Mahallesinde bulunan "Pazar Pazar'ı" esnafını ziyaret etti.
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