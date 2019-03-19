Son Dakika Haberleri: Binali Yıldrım: Kalan 11 Günde Durmayacağız, Daha Çok Çalışacağız

Binali Yıldrım: Kalan 11 Günde Durmayacağız, Daha Çok Çalışacağız

42 dakika önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde seçmenlere seslenerek, "Kalan 11 günde durmayacağız, daha çok koşturacağız. Daha çok mahallemize, hemşerimize gideceğiz.

Binali Yıldrım: Kalan 11 Günde Durmayacağız, Daha Çok Çalışacağız, System.String[]


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde seçmenlere seslenerek, "Kalan 11 günde durmayacağız, daha çok koşturacağız. Daha çok mahallemize, hemşerimize gideceğiz. Mutlaka sandığa gideceğiz ve bu işi bitireceğiz." dedi.

Seçim çalışmalarına Avcılar'da devam eden Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'ne gelerek miting yaptı. 20 yıldır imar sorununun çözülmediğini belirten Yıldırım, sorunun çözümü için seçmelere söz verdi. Mahalleye 7 yeni okul, hastane, kültür merkezi ve millet bahçesi yapacaklarını ifaden eden Yıldırım, "Buranın önemli bir problemi daha var. Burada bağımlılık da bir problem. Bunların canını okuyacağız. Karakolumuzu da kuracağız. Bu bataktan gençlerimizi kurtaracağız." şeklinde konuştu.

"KALAN 11 GÜNDE DURMAYACAĞIZ, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Yıldırım, "Kalan 11 günde durmayacağız, daha çok koşturacağız. Daha çok mahallemize, hemşerimize gideceğiz. Mutlaka sandığa gideceğiz ve bu işi bitireceğiz. Burası Türkiye'nin özeti, doğudan güneydoğudan gelenler var. Kimse size ayrımcılık yapamaz. Kimliğiniz ile gurur duyun. Türk, Kürt, Çerkez, Laz hep beraberiz birlikte Türkiye'yiz. Ne diyor Yunus Emre, 'Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Dostu yeri gönüldendir. Gönüller yapmaya geldim' Evet gönül yapmaya geliyoruz. Gönül belediyeciliği için geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Binali Yıldırım'ın miting alanına gelişi

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:01 Kaynak: DHA

Yeşilkent Mahallesi, Binali Yıldırım, Güncel
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