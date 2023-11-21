Binance CEO'su Changpeng Zhao, istifa etmeyi kabul etti

Hakkındaki suçlamaları kabul eden kripto devinin CEO\'su istifa ediyor

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Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, Wall Street Journal'in haberine göre hakkındaki kara para aklama suçlamaları karşısındaki anlaşma kapsamında istifa etmeyi kabul etti.

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere yıllarca süren suç faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturma başlatılmıştı.

ANLAŞMAK 4 MİLYAR DOLAR İSTEDİLER

Bloomberg News'in haberine göre ABD Adalet Bakanlığı Binance'den soruşturmasını çözmek için 4 milyar dolar istedi. Anlaşma Binance'in faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak.

İSTİFA ETMEYİ KABUL ETTİ

Wall Street Journal'in haberine göre Binance'ın kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao, suçlamaları kabul ederek istifa etmeyi kabul etti. Yapılan anlaşma çerçevesinde Binance'in 4,3 milyar dolar ödeme yapacağı ifade edildi. Anlaşma şartlarına göre CEO Zhao'nun federal mahkemede suçunu kabul etmesi bekleniyor.

YÖNETİCİLİK YAPMASI YASAKLANDI

Zhao'nun Seattle federal mahkemesine çıkıp savunma vereceği belirtildi. Bununla birlikte CZ'nin Binance'in çoğunluk hissesini elinde tutması kabul edilirken, şirkette yönetici pozisyonunda yer almasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Binance, 2018'den bu yana Adalet Bakanlığı'nın hedefinde. Federal savcıların, firmanın kara para aklamayı önleme politikaları ve Zhao'nun 2020'deki iç yazışmalarına ilişkin iç kayıtları talep ettiği iddia ediliyor.

Binance, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus kullanıcıların uluslararası yaptırımlardan kaçmasına izin verdiği iddiaları nedeniyle de Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor.