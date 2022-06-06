Binance CEO'su, LUNA'dan ne kadar zarar ettiğini açıkladı! - Son Dakika
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Binance CEO'su, LUNA'dan ne kadar zarar ettiğini açıkladı!

06.06.2022 00:38
Binance CEO'su, LUNA'dan ne kadar zarar ettiğini açıkladı!

Binance CEO'su Changpeng Zhao, tarihi çöküş öncesinde ne kadar LUNA satın aldığını ve zararının boyutlarını açıkladı.

LUNA, geçtiğimiz dönemde beklenmedik bir şekilde dibi gördü. Kripto para platformları işlem kısıtlaması getirerek bu coini geçici olarak kaldırdığını açıkladı. LUNA çöküşünde en çok zarar edenlerden biri de Binance CEO'su Changpeng Zhao oldu. Bugün ise verdiği bir röportajda ne kadar para kaybettiğini açıkladı.

Binance CEO'su Zhao, LUNA kaybını açıkladı: Tam 1.6 milyar dolar!

Binance CEO'su Changpeng Zhao, çöküş öncesinde verdiği bir röportajda yaklaşık 50 milyon LUNA'yı diğer yatırımlarıyla birlikte kripto cüzdanında sakladığını söyledi. Bugün yaptığı röportajda ise şirketiyle birlikte 2018 yılında LUNA coine 3 milyon dolar civarı bir yatırım yaptığını açıkladı.

Yaklaşık 4 yıl boyunca bu yatırımına dokunmayan Zhao'nun kripto cüzdanı gün geçtikçe değerlendi. LUNA'nın beklenmedik çöküşü öncesindeyse toplam değeri 1.6 milyar doları aştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Zhao, şunları söyledi:

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Kaynak: Shiftdelete

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