Binance CEO'su şokta: Zararı 50 katına çıktı!

Binance CEO'su Changpeng Zhao, uzun zaman önce 3 milyon dolar yatırım yaptığı kripto para birimi LUNA'da yaşanan çöküş nedeniyle 1.6 milyar dolara yakın bir kayıp yaşamıştı. Şimdi ise kripto piyasasında genel olarak yaşanan ve BTC'nin 20 bin dolara kadar gerilemesine sebep olan çöküş nedeniyle zararı tam 50 katına çıktı.

Binance CEO'su, kripto para çöküşünde 86 milyar dolar zarar etti!

Binance CEO'su Changpeng Zhao, kripto para piyasasındaki çöküş öncesinde verdiği bir röportajda yaklaşık 50 milyon LUNA'yı diğer yatırımlarıyla birlikte kripto cüzdanında sakladığını söylemişti. Daha sonra ise bu kaybın çok önemli bir tutar olmadığını, çünkü toplam kripto varlığının çok ufak bir kısmına tekabül ettiğini ve yatırım yaparken yalnızca 3 milyon dolar ile girdiğini belirtti.

Fakat bugün itibariyle Bitcoin başta olmak üzere tüm coin piyasası ciddi bir çöküşün eşiğine geldi. Tabii burada Ukrayna- Rusya savaşından çip krizine, madenciliğin azalmasından kripto yasaklarına kadar birçok etken var. Ancak dünyanın en zengin insanlarına bile milyarlarca dolar zarara uğrattı.

Binance'in Bitcoin çekim işlemlerini durdurması işe yaramadı!

Bu isimlerin başında ise mal varlığı geçtiğimiz aylarda neredeyse 100 milyar dolara ulaşan Binance CEO'su Changpeng Zhao bulunuyor. Zhao'nun an itibariyle servetinin 10 milyar dolara kadar gerilediği ve çöküş nedeniyle tam 86 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı.

Tabii kripto yatırımlarıyla öne çıkan bir diğer isim de Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk. Fakat onun mali durumundaki değişiklik şu an için bilinmiyor. Ancak servetinde büyük bir azalma olduğunu tahmin ediyoruz. Öyle ki Twitter satın alımını bile tehlikeye atabilir.

Buna ek olarak, yalnızca kripto yatırımcılarının değil, dünyanın en zengin 500 insanının da 2022 yılında mal varlıklarının 1,4 trilyon dolar azaldığını söyleyelim. Yapılan açıklamalara göre sektörü etkileyen çeşitli krizler ve global çapta artan enflasyon gibi bir çok nedeni bulunuyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!