Binance cephesinden BOME açıklaması

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Son zamanlarda memecoin'lerin popülerliği artarken, Binance borsasında yeni listelenen Book of Meme (BOME) etrafında içeriden bilgi ticareti iddiaları ortaya çıktı.

Büyük BOME İşlemi Binance Çalışanları Tarafından Gerçekleştirilmedi

Binance, son dönemde memecoin furyasının odak noktası haline gelen ve yeni listelenen Book of Meme (BOME) etrafında gelişen içeriden bilgi ticareti iddialarını reddetti. Kripto para borsası, büyük bir BOME işlemiyle ilgili olarak içeriden bilgi kullanıldığı yönündeki spekülasyonların ardından, söz konusu işlemin Binance çalışanları tarafından gerçekleştirilmediğini belirten bir açıklama yaptı.

Borsa, bir sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Büyük BOME işlemi hakkında bilgi alır almaz, olayın iç yüzünü araştırmak üzere hızla bir iç soruşturma başlattık. Soruşturma neticesinde, işlemin herhangi bir Binance personeli ile ilişkili olmadığı sonucuna ulaştık." dedi.

Dünya genelinde en çok tercih edilen kripto para borsalarından biri olan Binance, aynı zamanda ilgili dolandırıcılık faaliyetlerini raporlayan kullanıcılara 100.000 ile 5 milyon dolar arasında değişen ödüller teklif ettiğini de duyurdu.

Bu açıklama, blockchain analiz firması Lookonchain'in bir cüzdanın Binance'ten yaklaşık 2,3 milyon dolar değerinde 12.721 Solana (SOL) çekip, 0,0074 dolarlık bir birim fiyatla 314 milyon BOME satın aldığını bildirmesinin ardından geldi. Lookonchain, "Acaba bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyorlar?" sorusunu gündeme getirmişti.

Binance, BOME ticaret çiftlerini - BOME/BTC, BOME/USDT, BOME/FDUSD ve BOME/TRY - listelemesinin ardından BOME'nin değeri borsada yüzde 1500'ün üzerinde bir artış gösterdi. Bu gelişme, kripto para piyasasındaki dinamiklerin ne kadar hızlı değişebileceğinin ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğinin altını çiziyor.