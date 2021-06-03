Binance Coin yeniden üçüncü sıraya yükseldi

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çereçve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, yüzde 13'e yakın yükselen Binance Coin 62 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşarak yeniden üçüncü sıraya çıktı.

En büyük 100 birimden, bir tanesi ilk 10'da olmak üzere yalnızca üç tanesi düşerken, Bitcoin ve Ethereum da son 24 saati artıda geçirdi ve tüm piyasalarda toplam hacim de 1.7 trilyon doları aştı.