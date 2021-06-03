Üye Girişi
Binance Coin yeniden üçüncü sıraya yükseldi - Son Dakika

Binance Coin yeniden üçüncü sıraya yükseldi

03.06.2021 07:57
Binance Coin yeniden üçüncü sıraya yükseldi, System.String[]

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çereçve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, yüzde 13'e yakın yükselen Binance Coin 62 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşarak yeniden üçüncü sıraya çıktı.

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çereçve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, yüzde 13'e yakın yükselen Binance Coin 62 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşarak yeniden üçüncü sıraya çıktı.

En büyük 100 birimden, bir tanesi ilk 10'da olmak üzere yalnızca üç tanesi düşerken, Bitcoin ve Ethereum da son 24 saati artıda geçirdi ve tüm piyasalarda toplam hacim de 1.7 trilyon doları aştı.

Son 24 saat içinde 36,522.89 ve 38,231.34 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.25 artışla 37.871.20 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 0.56 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 26 milyar dolarlık artışla 707 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,611.09 ve 2,801.39 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 4.31 artışla 2,750.35 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 2.38 ve piyasa hacmi de yaklaşık 15 milyar dolarlık artışla 318 milyar dolar düzeyindeydi.Yaklaşık 10 günlük aradan sonra kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Binance Coin de 359.06 ve 418.67dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 12.65 artışla 407.57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 16.33 ve piyasa hacmi de 62 milyar dolar düzeyindeydi.Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 706 milyar dolar ile 1.7 trilyon doların üzerinde yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Gelen alımların etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden yalnızca üç birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden bir birim de düşenler arasındaydı.Toplam 10,242 kripto para biriminin işlem gördüğü 393 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.4'ünü Bitcoin, yüzde 18.7'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 110 milyar dolar düzeyindeydi.Albcoin Genel Müdürü Arif Şahin, kripto paranın yükselişinde "Z kuşağı" dopingi başlıklı değerlendirmesinde, kripto paraya en yoğun ilginin 18-24 yaş aralığından geldiğine işaret etti: "Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Z kuşağı, kripto para piyasasını sevdi. Dijitali hayatının odak noktasına alan ve günün büyük kısmında online platformlarda vakit geçiren gençler, birikim yapmaya çok erken başlarken tercihleri Bitcoin, Tether, Ethereum ile Litecoin gibi varlıklardan yana oldu. 18-24 yaş aralığındaki genç nüfus, bu dijital varlıkları almakla kalmıyor, nasıl üretilebileceği üzerinde de kafa yoruyor." Türkiye'de de bu durumun benzer şekilde ilerlediğinin altını çizen Şahin, "Yaş skalası düştükçe kripto paralara olan ilgi seviyesinin daha yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz. Yaş ilerledikçe geleneksel finansa olan bağlılık düzeyi de artıyor" dedi ve ekledi: "Hem ödemelerde hem de transferlerde şeffaflık ve hız arayışları artarak devam ediyor."Özellikle dijital ödemeler ve satın almalarda dijital para birimleri daha cazip geliyor. E-spor yaparken ya da sözgelimi bir kahve alırken ilk akla gelen dijital para birimleri ya da tokenlar oluyor. "Kullanım ve aktiflik açısından bakacak olursak, gençler dijital paraların hem gelişmesinde hem de kullanımının artmasında ön sıralarda yer alıyor. "Bu ilgi düzeyi, değişimi hızlandırmaya neden olabilir ve böylelikle farklı yaş gruplarını da kendisine çekebilir. "Ayrıca dijital paraya artan ilgi, farklı öğelerin ve alışkanlıkların hayatımızdaki yerinin artırmasını sağlayabilir." (Grafik)


Binance Coin yeniden üçüncü sıraya yükseldi
Binance Coin yeniden üçüncü sıraya yükseldi
Binance Coin yeniden üçüncü sıraya yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri, Binance, Kripto, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Binance Coin yeniden üçüncü sıraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Camdan atlamak üzereyken yakınları tarafından böyle kurtarıldı Camdan atlamak üzereyken yakınları tarafından böyle kurtarıldı Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola'ya destek yağdı: Yalnız değilsin Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hapsi istenen Ezgi Mola'ya destek yağdı: Yalnız değilsin Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat! TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat! TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak         
07:22
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı         
02:27
Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı         
00:15
Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü         
23:14
Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce "elinizi vicdanınıza koyun" diyerek partisinin oy oranını verdi         
23:04
Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi         
22:19
Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı         
21:52
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek         
20:07
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
İkinci kez anne olacak olan Bengü, doğacak bebeğinin adını açıkladı İkinci kez anne olacak olan Bengü, doğacak bebeğinin adını açıkladı         
14:18
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı         
12:45
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 08:33:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Binance Coin yeniden üçüncü sıraya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement