Son Dakika Haberleri: Binance-cz: bitcoin altından daha iyi
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Binance-cz: bitcoin altından daha iyi

1 saat önce

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance CEO'su Changpeng Zhao (ya da sosyal medyada bilinen adıyla CZ) Bitcoin'in Altın'dan daha iyi bir yatırım aracı haline geldiğini söyledi.

Binance-cz: bitcoin altından daha iyi, System.String[]

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance CEO'su Changpeng Zhao (ya da sosyal medyada bilinen adıyla CZ) Bitcoin'in Altın'dan daha iyi bir yatırım aracı haline geldiğini söyledi.

Günlük işlem hacmi 750 milyon dolar düzeyine ulaşan Binance'in CEO'su CZ, DHA'nın sorularını yanıtladı. CZ, küresel piyasalarda ekonomik belirsizlikler olduğunda insanların altına yatırım yapmaya eğilimli olduklarını vurguladı ve ekledi:

"Altın yatırımcıların portföylerindeki riskleri hedge etmeleri için daha güvenli bir değer saklama aracıdır. Şimdi insanlar altından daha iyi bir yatırım aracına sahip. Kripto paralara yönelik ilgi ile Bitcoin fiyatının artması, dünya piyasalarındaki (önemli) hareketlenmelere denk geliyor. Bu da bize Bitcoin'in gerçekten Altın'ın yerini aldığını ya da Dijital Altın'a dönüştüğünü gösteriyor."

Benzer durumun Brexit tartışmaları başladığında İngiliz Pound'u ile yapılan Bitcoin işlem hacimlerinin artması ile yaşandığını kaydeden CZ, bu eğilimin dünya piyasalarını etkileyecek başka büyük olaylarda da görüleceğini düşündüğünü ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'in doların yerine, önde gelen ulusal para birimlerine dayalı sabit değerli (Libra benzeri) yeni bir kripto rezerv para önermesini de değerlendiren CZ, "Sabit dijital paraların dünya ekonomilerini değiştirdiğini ve kripto para camiası için görece önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz; çünkü, (devletlerin çıkardığı sadece iradeye dayalı) fiat para birimleri ile kripto paralar arasında bir orta (köprü) işlevi görüyorlar" dedi.

Paxos ile işbirliği içinde ve New York Eyaleti'nden onay alarak Binance'in de dolara dayalı bir sabit kripto para çıkarmak üzere olduğunu belirten CZ, Binance USD (BUSD) adını alan bu sabit paranın Binance Borsası'nda ilk etapta Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB) ve Ripple'a (XRP) karışı alınıp satılabileceğini anlattı.

CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:12 Kaynak: DHA
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