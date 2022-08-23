Binance uyardı! Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi

Binance uyardı! Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık

23.08.2022 19:56
Binance uyardı! Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık

Binance için yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Kripto para projelerini hedefleyen hackerlar, deepfake kullanıyor.

Kripto para borsası Binance, bilgisayar korsanlarının yeni oyununa dikkat çekiyor. Binance CCO'su Patrick Hillmann tarafından AI Hologram (yapay zeka hologram) olarak adlandırılan yöntem, kripto para yöneticilerini hedef alıyor. İddiaya göre hackerlar, deepfake sayesinde istediği kişiyle Binance yöneticisi gibi görüşüyor.

Deepfake kullanarak Binance listeleme dolandırıcılığı

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, belirli dönemlerde altcoinleri listeliyor. Bunun için kripto para birimlerini inceleyen ve proje yöneticileriyle görüşen şirket, toplantıların tehlikede olduğunu düşünüyor.

Binance uyardı! Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık

Binance CCO'su Patrick Hillmann'ın açıklamasına göre bilgisayar korsanları, yapay zeka ve hologram yardımıyla toplantıya Binance yetkilisi gibi katılıyor. Kripto para birimi projelerinin temsilcileri ile görüşerek, projeyi borsaya eklemek istediklerini iddia ediyor.

https://shiftdelete.net/samsung-binancee-rakip-olmaya-hazirlaniyor

Deepfake kullanarak Binance yetkilisi gibi davranan hackerlar, kripto para projelerinden belirli bir fon istiyor. Bu fonlama karşılığında kripto paranın Binance'te listeleneceğini söylüyor. Ancak Hillmann, listeleme sürecinin bir parçası olarak çevrim içi toplantı yapmadıklarını söyledi.

Binance CCO'su Patrick Hillmann, listeleme sürecinin üçüncü taraf görüşmeleri içermediğine de dikkat çekti. Herhangi bir kripto paranın listelenme teklifini ise başvuru sayfasından aldıklarını dile getirdi. Ayrıca şirket, kripto paralara listeleme ücreti uygulamıyor.

Binance uyardı! Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık

Hillmann, şimdiye kadar hangi kripto para birimi projelerinin hedeflendiği bilmediğini söyledi. Ayrıca iddia edilen listeleme hizmetleri için kripto para projelerinden ne kadar ödeme alındığı da belirsiz.

Siz bu Binance dolandırıcılık yöntemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Yangtze Nehri'nin Yangzhou Bölümündeki Su Seviyesi Azaldı Yangtze Nehri'nin Yangzhou Bölümündeki Su Seviyesi Azaldı Mert Dorman, İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı Mert Dorman, İttifak Holding Grup CEO'su olarak atandı
Kaynak: Shiftdelete

su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Binance uyardı! Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: Binance uyardı! Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement