Binance uyardı! Hackerlardan akılalmaz dolandırıcılık

Kripto para borsası Binance, bilgisayar korsanlarının yeni oyununa dikkat çekiyor. Binance CCO'su Patrick Hillmann tarafından AI Hologram (yapay zeka hologram) olarak adlandırılan yöntem, kripto para yöneticilerini hedef alıyor. İddiaya göre hackerlar, deepfake sayesinde istediği kişiyle Binance yöneticisi gibi görüşüyor.

Deepfake kullanarak Binance listeleme dolandırıcılığı

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, belirli dönemlerde altcoinleri listeliyor. Bunun için kripto para birimlerini inceleyen ve proje yöneticileriyle görüşen şirket, toplantıların tehlikede olduğunu düşünüyor.

Binance CCO'su Patrick Hillmann'ın açıklamasına göre bilgisayar korsanları, yapay zeka ve hologram yardımıyla toplantıya Binance yetkilisi gibi katılıyor. Kripto para birimi projelerinin temsilcileri ile görüşerek, projeyi borsaya eklemek istediklerini iddia ediyor.

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Deepfake kullanarak Binance yetkilisi gibi davranan hackerlar, kripto para projelerinden belirli bir fon istiyor. Bu fonlama karşılığında kripto paranın Binance'te listeleneceğini söylüyor. Ancak Hillmann, listeleme sürecinin bir parçası olarak çevrim içi toplantı yapmadıklarını söyledi.

Binance CCO'su Patrick Hillmann, listeleme sürecinin üçüncü taraf görüşmeleri içermediğine de dikkat çekti. Herhangi bir kripto paranın listelenme teklifini ise başvuru sayfasından aldıklarını dile getirdi. Ayrıca şirket, kripto paralara listeleme ücreti uygulamıyor.

Hillmann, şimdiye kadar hangi kripto para birimi projelerinin hedeflendiği bilmediğini söyledi. Ayrıca iddia edilen listeleme hizmetleri için kripto para projelerinden ne kadar ödeme alındığı da belirsiz.

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