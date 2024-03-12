Binance'in üst düzey iki yöneticisi Nijerya'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Binance'in üst düzey iki yöneticisi Nijerya'da gözaltına alındı

Binance\'in üst düzey iki yöneticisi Nijerya\'da gözaltına alındı

Nijerya'da kripto para borsası Binance'in iki üst düzey yöneticisi, yasadışı finansal kazanç sağladığı iddialarıyla gözaltına alındı. Amerika vatandaşı olan Tigran Gambaryan ve hem İngiliz hem de Kenya vatandaşlığı bulunan Nadeem Anjarwalla, Nijerya hükümeti tarafından alıkonuldu. Binance'den iddia edilen yasadışı işlemler nedeniyle Nijerya hükümeti en az 10 milyar dolar tazminat talep ettiği öne sürülüyor.

12.03.2024 12:57  Güncelleme: 13:02
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Nijerya'da kripto para borsası Binance'in iki üst düzey yöneticisi, yasadışı finansal kazanç sağladığı iddialarıyla gözaltına alındı.

Binance'e Yönelik Yasa Dışı İşlem Suçlamaları

Son iki haftadır, kripto para borsası Binance'in iki üst düzey yöneticisi Tigran Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla, Nijerya'da yasadışı finansal kazanç sağladığı iddialarıyla gözaltında tutuluyor. Amerika vatandaşı olan Gambaryan ve hem İngiliz hem de Kenya vatandaşlığı bulunan Anjarwalla, 25 Şubat'ta Abuja'ya vardıklarında hükümet tarafından bir binada alıkonuldu. Kişilerin bu toplantıya, Binance'in ülkedeki iddia edilen yasadışı faaliyetleri nedeniyle çağırıldığı aktarıldı.

Yerel haber kaynaklarına göre yetkililer, iki yöneticinin pasaportlarına el koydu ve suçlamalar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Nijerya hükümetinin Binance'den iddia edilen yasadışı işlemler nedeniyle en az 10 milyar dolar tazminat talep ettiği öne sürülüyor.

Binance'den bir yetkili, durum hakkında detaylı yorum yapmaktan kaçınırken, Gambaryan ve Anjarwalla'nın güvenliği ve ailelerine dönüşleri için Nijeryalı yetkililerle iş birliği içinde olduklarını belirtti. Yetkili, Gambaryan ve Anjarwalla'nın yüksek profesyonellik standartlarına sahip olduğunu ve şirketin onlara destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

ABD'de de düzenleyici mercek altında olan Binance, Nijerya'da da benzer soruşturmalarla karşı karşıya. Nijerya Merkez Bankası yetkilisi Olayemi Cardoso'ya göre, Binance'in geçen yıl ülkede 26 milyar dolarlık kaynağı belirsiz fon transferine aracılık ettiği iddia ediliyor.

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Son Dakika Kripto Binance'in üst düzey iki yöneticisi Nijerya'da gözaltına alındı - Son Dakika

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