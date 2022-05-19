Binance kurucusundan şok açıklama: LUNA yüzünden iflas etti! - Son Dakika
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Binance kurucusundan şok açıklama: LUNA yüzünden iflas etti!

19.05.2022 20:36
Binance kurucusundan şok açıklama: LUNA yüzünden iflas etti!

Milyarder Binance kurucusu Changpeng Zhao, yaptığı yatırım sonrasında fakir olduğunu belirtti. İşte detaylar!

Dev kripto para borsası Binance'ın kurucu su ve CEO'su Changpeng Zhao, kripto token LUNA çöktükten sonra 'fakir' olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu Zhao, bir habere göre milyarder bir hayat sürse de, milyar doları aşan kaybı attığı Tweet'in gerçek olup olmadığı sorularını akıllara getiriyor.

Zhao'nun 1,6 milyar dolarlık yatırımı 2 bin 200 dolara geriledi

Binance kurucusu Zhao, pazartesi günü attığı bir Tweet'te, borsanın LUNA kripto birimine yalnızca 1 ay önce 1.6 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirtti. 1 ay sonra meydana gelen çöküşün ve yatırımın 2 bin 200 dolara gerilemesinden sonra kurucu, 'yine fakir' olduğunu söyledi.

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Aynı zamanda Tweet'te Zhao, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın 15 milyon Luna tokenine sahip olduğunu belirtti. Binance, Luna'nun dayandığı Terra ağına yaptığı 3 milyon dolarlık yatırım karşılığında 2018'de bu tokenleri aldı. Zhao'ya göre, Luna tokenleri pazartesi günü itibariyle 'ne devredildi ne de satıldı.'

Binance kurucusundan şok açıklama: LUNA yüzünden iflas etti!

Binance'ın LUNA Holdings'i, kripto paranın en yüksek değerine ulaştığı nisan ayı başlarında 1,6 milyar dolar değerindeydi. Ancak son çöküşü bu değeri bu hafta yaklaşık 2 bin 200 dolara düşürdü.

LUNA'nın değeri, özellikle son iki haftada hızlı bir şekilde düştü. Bu düşüş, TerraUSD'nin iki hafta önce ABD dolarına sabitlenmesini kaybetmesiyle başladı. İki tokenin değerlenin birbirine bağlı olması da bu durumda fazlasıyla etkili oldu.

Binance kurucusundan şok açıklama: LUNA yüzünden iflas etti!

Zhao pazartesi günü, Terra ekibini önce perakende yatırımcılarına geri ödeme yapmaya çağırdı. Tahminlere göre 45 yaşındaki Binance kurucusu, yaklaşık 14.8 milyar dolar servete sahip. Forbes'a göre Zhao'nun servetinin büyük kısmı Binance'deki tahmini yüzde 70 hissesinden geliyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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