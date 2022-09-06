Binance, rakip stablecoinlere desteği kesiyor! - Son Dakika
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Binance, rakip stablecoinlere desteği kesiyor!

06.09.2022 01:59
Binance, rakip stablecoinlere desteği kesiyor!

Binance, rakip stablecoin birimlerine olan desteğini keserek kendi istikrarlı para birimi olan BUSD'yi öne çıkarıyor.

Dünyanın en büyük kripto para pazarı olan Binance, bugün stablecoin desteği için kritik bir karar aldı. Piyasada nasıl bir etki yapacağını şu an için tahmin etmek güç olsa da şirketin açıklaması bunun kullanıcılar için olduğunu söylüyor. İşte detaylar…

Binance, stablecoin rakiplerine desteği kesiyor! USDC, USDP ve TUSD, BUSD'a dönüştürülecek!

Yaz aylarının başlarında kripto para piyasasında tarihi bir çöküş yaşandı. LUNA'nın pazardan silinmesinin ardından BTC'de de büyük bir düşüş gördük. Bu nedenle geçtiğimiz yılın kasım ayından beri düşüşte olan Bitcoin 2 yıl önceki seviyesine kadar geriledi.

Binance, rakip stablecoinlere desteği kesiyor!

Hatta Binance geçici olarak çekim işlemlerini askıya aldı. Fakat bu da işe yaramadı ve durum iyice kötüye gitti. Tabii bir süreliğine ufak bir toparlanma evresi yaşadı. 17 bin dolardan 25 bin dolar seviyesine kadar gelmeyi başardı. Ancak son birkaç gündür kendini tekrar 20 bin barajının altına atmış durumda.

Kripto piyasasında sert düşüş! Yatırımcılar ne yapacak?

Bugün alınan kararın ardından Binance 29 Eylül saat 06: 00 itibariyle 3 rakip stablecoin birimine desteği kesecek. Hesaplarında USDC, USDP ve TUSD olan kullanıcıların ise tüm bakiyeleri şirketin kendi istikrarlı coini BUSD'a dönüştürülecek.

Dolayısıyla Binance, 52 milyar dolarlık USDC'yi, 1 milyar dolarlık TUSD ve 945 milyon dolarlık USDP'yi, yani toplamda 54 milyar dolara yakın bir parayı BUSD'ye aktaracak. Bu sayede Tether'in stablecoin pazar hacminin yüzde 44'üne sahip olan zirvedeki USDT'si karşısında çok daha güçlü bir konuma oturacak.

Kripto para birimlerinin güncel değerleri

BTC/USDT: 19 bin 741 dolar

ETH/BUSD: 1.592 dolar

ADA/BUSD: 0.4909 dolar

SOL/BUSD: 31.85 dolar

XRP/BUSD: 0.3308 dolar

DOGE/BUSD: 0.06217 dolar

AVAX/BUSD: 16.94 dolar

SHIB/BUSD: 0.000000803 dolar

MATIC/BUSD: 0.395 dolar

DOT/BUSD: 7.31 dolar

FTT/BUSD: 26.42 dolar

LTC/BUSD: 60.11 dolar

XLM/BUSD: 0.1044 dolar

LINK/BUSD: 7.254 dolar

UNI/BUSD: 6.37 dolar

XMR/BUSD: 156.7 dolar

NEAR/BUSD: 4.162 dolar

MANA/BUSD: 0.7850 dolar

ATOM/BUSD: 12.665 dolar

VET/BUSD: 0.02417 dolar

FLOW/BUSD: 1.902 dolar

SAND/BUSD: 0.9502 dolar

THETA/BUSD: 1.169 dolar

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Binance, rakip stablecoinlere desteği kesiyor! - Son Dakika

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