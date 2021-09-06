Binance Türkiye biriminde 240 bin dolar 4 dakikada kayboldu

Türkiye'de, son aylarda, Thodex, Vebitcoin, Sistemcoin gibi platformların bir gecede kapatılması ve geride binlerce mağdurun kalmasıyla gündeme gelen kripto para borsaları ile ilgili sorunlar devam ediyor. Bu kez mağduriyetlerin yaşandığı adres, Changpeng Zhao'nun kurduğu ve işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın Türkiye birimi oldu. Mersin ve İstanbul'da savcılıklara yapılan suç duyuru başvurularına göre ilginç olay 2 Eylül günü yaşandı. Dış ticaretle uğraşan Beşir B. (42), reel ticaretin yanı sıra bir kaç yıldır kripto para piyasasında iş yapan bir isimdi. "Gözüm 7-24 ekranda" diyen Beşir B., anılan gün 4 ayrı kripto para borsasına 900 bin dolar yatırdı. B.'nin ifadesine göre, anılan paranın bir kısmı akrabalarına aitti.

4 AYRI BORSAYA 900 BİN DOLAR YATIRDI

Kayıtlara göre Beşir B., 900 bin doları 4 ayrı borsaya bölüştürdü. 5 ay önce işlem yapmaya başladığı Binance Türkiye'ye ise 240 bin dolar yatırdı. İşlemin yapılış saati ise 12,09 olarak kayda girdi. Bu arada anılan piyasada işlem yapmak için iki ayrı doğrulama kodunun girilmesi gerekiyor. Beşir B. de bu doğrulama kodlarını girerek hesabına ulaştığını söz konusu parayı yatırdığı gibi TL'ye çevrilmesi için de talimat verdiğini söyledi.

4 DAKİKA İÇİNDE

Hesabına yeniden giriş yapan Beşir B., o an şok geçirdi. Kendi ifadesi ile bir an ekranı yanlış gördüğünü düşündü. Ancak daha dikkatli baktığında gerçeği fark etti. Beşir B.'nin hesabına yatırdığı para başka bir cüzdana aktarılmıştı. Büyük bir sorun ile karşı karşıya olduğunu anlayan B., paranın gönderildiği hesabı ve saatini gördü. Buna göre, 200 bin dolarlık transfer saat 14.02'de, kalan kısım ise 14.06'da aynı hesaba aktarılmıştı.

"HEDEF ADRESİN SAHİBİNİ BELİRLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Beşir B., hemen Binance Türkiye ekibi ile temasa geçti. Şirketin web sitesinde herhangi bir telefon numarası olmadığı için e-posta gönderdi ve başına gelenleri bildirdi. Şirket görevlisinden, Beşir B.'ye 1.5 saat sonra yanıt geldi. Gelen yanıtta özetle "Çekim işlemi için gerekli doğrulama kodları girilmiş. Binance Türkiye üzerinde bir güvenlik açığı bulunmuyor. Hedef adresin sahibini belirlemek mümkün değil. Çalınan paraları hedef adresten kurtarmak da mümkün değil. Çünkü blok zincirdeki bir işlemi tersine çevirmek imkânsız" denildi.

Şirketten gelen bir diğer e-postada ise, Beşir B.'ye, polise ve savcılığa başvurması önerisinde bulunuldu.

"EL KOYMA KARARI VERİLSİN"

Şirket ile olan temasından olumlu bir sonuç alamayan Beşir B. savcılığa başvurdu. Savcılık başvurusunda, Binance Türkiye'nin sahibi konumundaki BN Teknoloji AŞ'de, ilgili bilgisayar ve programlara ilişkin arama ve el koyma talebinde bulunuldu. Savcılık dilekçesinde ayrıca, Google da yazı yazılarak, Beşir B.'nin tanımlı e-posta adresine bir doğrulama kodunun gönderilip gönderilmediğinin sorulması istendi.

DİĞER HESAPLARINDA SORUN YOK

Avukat Ahmet Ekin "Müvekkil üzerine tedbirlerini almış. İki aşamalı güvenlik sistemini aktif hale getirmiş. Hırsızlık olayı müvekkilin cihazlarındaki güvenlik açığından kaynaklansaydı, diğer borsalardaki varlıklarının da zarara uğraması beklenirdi. Olaydan sonra korsanın göndermiş olduğu e-postalarda müvekkilden Binance Türkiye hesabına 240 bin dolar aktarması talep edildiği de gözetildiğinde zafiyetinin tamamen ilgili şirketten kaynaklandığı sonucuna ulaşılmaktadır" dedi.

BAŞKA BİR KİŞİ DE 26 BİN DOLAR KAPTIRDI

Benzer bir sorunu, A. Y. isimli bir kişinin de yaşadığı anlaşıldı. A. Y. Binance Türkiye'den, Binance Global'e aktardığı 26 bin dolarının buharlaştığını ifade etti. Hürriyet'in haberine göre aynı kişi "Kripto para borsalarına yasal düzenleme geciktikçe şikâyetler artıyor. Sadece Thodex değil dünyanın en büyük kripto para borsalarında da mağduriyetler yaşanıyor" yorumunda bulundu. Öte yandan Binance Türkiye ile ilgili çok sayıda kişinin de, çeşitli şikâyet platformlarında paylaşımda bulunduğu görüldü. Müşterinin hesabına erişmesi için borsa tarafından gönderilen doğrulama kodunu girmesi gerekiyor. Ancak şikayetlerin önemli bir bölümünü borsaya girmek için kullandığı e-mail adresine bu doğrulama kodunun gelmemesi oluşturuyor.

"SORUN BİZDE DEĞİL SALDIRIYA UĞRAMIŞ OLABİLİR"

Binance Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Platform olarak bizim gözümüzde bu işlem kullanıcının hesabından para çekmesi olarak görünüyor. Eğer kullanıcı bu işlemleri kendisi yapmadıysa, e-posta adresi, cep telefonu ya da bilgisayarı bir saldırıya maruz kalmış olabilir. Bu olayda, herhangi bir personelimizin dahlinin olması söz konusu değil. Sorun da bizim sistemimizden kaynaklı görünmüyor."